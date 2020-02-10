Название новой ледовой арене в Мурманске выберут горожане

Мурманская область >> Общество >> 10.02.2020

На ул. Капитана Орликовой идет возведение ледовой арены. Имя спортивному сооружению выберут по итогам электронного голосования летом. Об этом сообщил глава горадминистрации Мурманска Е. Никора, побывавший на стройплощадке с главой муниципалитета А. Сысоевым.

Ледовый дворец станет тренировочной базой для хоккеистов и фигуристов. Здесь будет ледовое поле с регулируемой температурой, просторные сауны, раздевалки, универсальный тренажерный зал, зал с хореографическим станком, безалкогольное кафе с панорамой. Каток будет заливаться искусственным льдом, что сделает многие виды спорта доступными круглогодично. На универсальной арене можно будет проводить турниры российского уровня, по адаптивным видам спорта в том числе.

Ледовую арену построят на условиях государственно-частного партнерства. Финансово в строительстве участвуют бюджеты всех уровней, а также средства бизнеса. Ввод объекта состоится в конце 2020 г. Идет обсуждение вопросов, связанных с транспортной и пешеходной доступностью, архитектурной подсветкой.





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