Название новой ледовой арене в Мурманске выберут горожане
На ул. Капитана Орликовой идет возведение ледовой арены. Имя спортивному сооружению выберут по итогам электронного голосования летом. Об этом сообщил глава горадминистрации Мурманска Е. Никора, побывавший на стройплощадке с главой муниципалитета А. Сысоевым.
Ледовый дворец станет тренировочной базой для хоккеистов и фигуристов. Здесь будет ледовое поле с регулируемой температурой, просторные сауны, раздевалки, универсальный тренажерный зал, зал с хореографическим станком, безалкогольное кафе с панорамой. Каток будет заливаться искусственным льдом, что сделает многие виды спорта доступными круглогодично. На универсальной арене можно будет проводить турниры российского уровня, по адаптивным видам спорта в том числе.
Ледовую арену построят на условиях государственно-частного партнерства. Финансово в строительстве участвуют бюджеты всех уровней, а также средства бизнеса. Ввод объекта состоится в конце 2020 г. Идет обсуждение вопросов, связанных с транспортной и пешеходной доступностью, архитектурной подсветкой.
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