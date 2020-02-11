В лыжную экспедицию на Кольский полуостров отправятся юные патриоты НАО

За финансовой поддержкой экспедиции к губернатору округа обратилась М. Ледкова, руководитель военно-патриотического клуба "Поиск".



Клуб создан в пос. Красное. Он получил приглашение принять участие в походе молодежи и ветеранов, посвященном подвигу разведчиков-североморцев и капитана Юневича. Экспедиция станет сороковой по счету и пройдет с 26 по 29 марта в Печенгском и Кольском районах Мурманской области. Участники поискового клуба хотели бы принять участие в этом патриотичном мероприятии.



А. Цыбульский инициативу поддержал и заверил, что власти НАО профинансируют поездку. Также он поблагодарил М. Ледкову за организацию работы по воспитанию подрастающего поколения.



Участникам экспедиции нужно на лыжах пройти 100 км, добраться на полуострове Средний. Здесь участники экспедиции возложат венки на "высоту Юневича", проведут познавательные краеведческие викторины, соревнования по военно-прикладным видам спорта, конкурс патриотической песни и узнают об азах выживания в экстремальных условиях.