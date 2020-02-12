Кризисный центр для мам открылся в Архангельске
Первый центр для беременных и мам, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, открылся в Архангельске.
"Мамина пристань" призвана помочь нуждающимся в помощи женщинам. Это первое учреждение в России подобного типа. Здесь могут находиться до 30 женщин с детьми одновременно.
Если перед женщиной стоит вопрос рожать или сделать аборт, она может прийти в кризисный центр. Здесь ответят на все вопросы, окажут психологическую, гуманитарную, юридическую помощь, предоставят приют, помогут найти работу.
Центр располагается в двухэтажном деревянном строении. Здесь 11 комнат для проживания, игровая комната, мастерская, столовая, музыкальный зал, библиотека. "Мамина пристань" создавалась на пожертвования, деньги, полученные по гранту конкурса "Православная инициатива".
В прошлом году при поддержке РПЦ открыто 16 таких центров и еще откроются в Бийске и с. Долгодеревенское. В РФ 74 приюта при церквях, 209 центров гуманитарной помощи, которые предоставляют мамам кроватки, продукты питания, коляски, одежду.
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