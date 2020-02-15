О развитии Зашекснинского района рассказали в мэрии Череповца

Вологодская область >> Общество >> 15.02.2020

Первый заммэра Череповца Д. Лавров на совещании в мэрии сообщил о планах развития Зашекснинского района после строительства второго моста через р. Шексна.

В районе построят 5 детсадов, 3 школы, пожарное депо, поликлинику, дороги, парки и скверы, спортивные объекты. Также будет возведен лыжный стадион, а в этом году там постараются накатать трассы и установить освещение. Также  до 2026 г. будет организована спортзона между ул. Раахе и ул. Ленинградская.

На 2020 г. запланировано начало строительства 2-х детсадов: на 420 детей в 105-м микрорайоне и на 230 детей в 103-м микрорайоне. Сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика для строительства ФОК в 144-м микрорайоне. Объект начнут возводить в марте.

Также запланировано расширение Шекснинского пр. до  6 полос на отрезке  ул. Годовикова – ул. Рыбинская и будущего Южного шоссе. Сдача нового шоссе намечена на 2021 г.  Также будут построены и продолжены некоторые улицы и шоссе, поскольку в 2021 г. должно получиться 3 выезда на готовое Южное шоссе.





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