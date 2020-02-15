О развитии Зашекснинского района рассказали в мэрии Череповца

Первый заммэра Череповца Д. Лавров на совещании в мэрии сообщил о планах развития Зашекснинского района после строительства второго моста через р. Шексна.



В районе построят 5 детсадов, 3 школы, пожарное депо, поликлинику, дороги, парки и скверы, спортивные объекты. Также будет возведен лыжный стадион, а в этом году там постараются накатать трассы и установить освещение. Также до 2026 г. будет организована спортзона между ул. Раахе и ул. Ленинградская.



На 2020 г. запланировано начало строительства 2-х детсадов: на 420 детей в 105-м микрорайоне и на 230 детей в 103-м микрорайоне. Сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика для строительства ФОК в 144-м микрорайоне. Объект начнут возводить в марте.



Также запланировано расширение Шекснинского пр. до 6 полос на отрезке ул. Годовикова – ул. Рыбинская и будущего Южного шоссе. Сдача нового шоссе намечена на 2021 г. Также будут построены и продолжены некоторые улицы и шоссе, поскольку в 2021 г. должно получиться 3 выезда на готовое Южное шоссе.