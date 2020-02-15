Газоотвод на Кириллов готов на 40 %

Работы по строительству газопровода-отвода планируют завершить осенью. За ходом первого этапа работ у д. Давыдково Кирилловского района следит губернатор О. Кувшинников. На днях он побывал на месте строительства.



Газопровод строят в рамках масштабного инвестпроекта "Газпрома" с правительством области. 120 км ветки прокладывают по территории Вологодского, Шекснинского и Кирилловского районов. Трудятся на объекте 400 человек, задействовано 180 единиц техники. Идет разработка траншеи, ведется сварка, изоляция труб диаметром 530 мм, укладка и засыпка. Через две недели завершаться работы на границе Шекснинского и Кирилловского районов, после чего стартуют работы в Кириллове.



Строительство проходит поэтапно. Всего запланировано 4 этапа, первый из которых завершат в этом году. До 2024 г. проложат 400 км трубы, отводы до Липина Бора, Белозерска, Вытегры, на что потратят 22 млрд руб.



Вводить готовые участки также будут поэтапно. В Белозерск газ пустят в следующем году по межпоселковому газопроводу.