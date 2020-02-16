С улиц Сыктывкара уберут 32 самовольно установленных гаража

Республика Коми >> Общество >> 16.02.2020

В этом году столицу Коми постараются очистить от лишних сооружений, которые портят внешний вид города. Большинство из них установлено незаконно. Подлежат сносу 32 гаража. 

Это металлические боксы, незаконно установленные на муниципальной территории. Начальник горуправления архитектуры В. Осипов рассказал, что на снос незаконных гаражей выделено около 1 млн руб. Весной запланирован демонтаж  на Октябрьском пр., 93 и 285 (20 объектов), Октябрьском пр., 55 (5), ул. Станционная, 33 (7).

Далее работа будет продолжена. Выявлено еще 100 самовольно установленных гаражей у домов № 198, 180, 200, 180/1 по Октябрьскому пр.

В 2019 г. вывезено 27 гаражей самими владельцами и принудительно. Демонтаж проводили в микрорайонах Лесозавод, Орбита, на Октябрьском пр., ул. Парковая и Станционная.

Для улучшения внешнего вида города администрация также ведет работу с ветхими строениями, которые находятся в городской черте и принадлежат частным лицам. В 2019 г. выявлено 25 домов в заброшенном состоянии, которые повреждены пожарами, разрушены или завалены мусором.





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