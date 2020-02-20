Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с командиром Беломорской военно-морской базы К. Кабанцовым

Архангельская область >> Общество >> 20.02.2020

Митрополит Холмогорский  и Архангельский Корнилий вчера встретился с контр-адмиралом и командиром Беломорской военно-морской базы К. Кабанцовым. Встреча прошла после молебна в Ильинском соборе перед главной иконой ВС РФ "Спас Нерукотворный".

В мероприятия приняли участие министр образования Архангельской области О. Полухин и советник губернатора области А. Журавский.

Митрополит пообщался с офицерами о будущем региона, о развитии взаимодействия между воинскими подразделениями и митрополией.

Икону ВС России "Спас Нерукотворный" привезли в Архангельскую епархию вчера. Перед святыней могут молиться военнослужащие Беломорской военно-морской базы, ПВО Севфлота, жители города. В соборе святыня будет до 21 февраля.

Икона уже побывала в Ростове, Волгограде, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Краснодаре, Астрахани, Хабаровске, Челябинске,  Белогорске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Севастополе. По плану она должна побывать в 120 городах, 150 храмах, 300 воинских частях, преодолев 57 тыс. км.

Икону разместят в Главном храме ВС РФ, который строят на пожертвования в подмосковном парке "Патриот".





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