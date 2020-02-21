24 февраля в Мурманске стартует Масленица

Мурманская область >> Общество >> 21.02.2020

Масленичная неделя в столице Заполярья начнется 24 февраля, а основные гуляния намечены на 1 марта. Целую неделю в городе будут печь блины и ходить друг к другу в гости. Губернатор Мурманской области А. Чибис уже попросил набраться сил и с понедельника начать праздновать.

Начало гуляний запланировано на 11:00 на ул. Самойловой. Здесь пройдут мастер-классы, огненное шоу и арт-базар, а среди развлечений будет работать анимация, карусели, будут разливать бесплатный чай из самовара и раздавать оладушки из печи. Это не считая блинов.

Губернатор хочет увидеть представление местных художников по художественной росписи, а именно создание деревянной скульптуры высотой 3 м - прародительницы масленицы. Именно фигура богини плодородия Макоши станет символом праздника, которую сделает северодвинский архитектор Д. Власов. 

1 марта станет днем знакомства с городскими и региональными талантами. Для гостей выступят актеры Арктического театра с шоу "Выкрутасы", состоится показ постановки "Куда пропали белые медведи…?".





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