Правительство Мурманской области подписало соглашение о помощи в оказании соцреабилитации бывших наркоманов

Мурманская область >> Общество >> 26.03.2017

В Мурманской области откроется новое производство, которое обеспечит рабочими местами граждан, прошедших реабилитацию от наркозависимости. Правительство региона подписало соглашение о программе по возвращению наркоманов к нормальной жизни.

Систему реабилитации наркоманов сделают многоэтапной. В ней задействуют министерство здравоохранения и социального развития, УМВД, комитет по труду. Каждый будет отвечать со свой участок работы, но все будут работать на одну цель.

И. Баталов, начальник УМВД Мурманской области, рассказал, что приоритетом в работе будет профилактика, потому что гораздо проще предостеречь, чем потом бороться с последствиями. Подписанное соглашение отражает основной круг вопросов взаимодействия по вопросам профилактики и ресоциализации. Полиция будет выявлять наркозависимых, после чего подключаются медики и спасают людей, и только после этого наступает время реабилитации.

С. Мякишев, министр соцразвития области, объяснил, что сертификаты на прохождение соцреабилитации выдаются гражданам, которые на нее направил суд. В бюджете области на это заложены средства. После прохождения реабилитации граждан нельзя бросать. Им нужно помочь найти работу и вернуться к обычной жизни. Как правило, таких людей, на работу берут с большой неохотой.

К. Бережный, председатель комитета по труду, предлагает ввести программу квотирования рабочих мест для бывших наркоманов, которые проходят реабилитацию. В некоторых регионах такая программа работает давно и в Мурманской области тоже рассматривается вариант ее внедрения. Это предложение быстро не решится. Его сначала должны одобрить депутаты облдумы.

Желающих пройти реабилитацию очень мало, поэтому речь не идет о массовом приеме на работу. На сегодня постановлений судов на принудительное лечение вынесено 60 людям, направлено на реабилитацию 2 человека, а прошел ее всего одни.





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