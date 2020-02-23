Сегодня в Коми стартует патриотическая фотоакция "#ПостПобеды"

С 23 февраля в Коми началась патриотическая акция, целью которой является формирование понимания исторической ценности Победы в ВОв. Акция должна способствовать укреплению патриотизма и осознанию необходимости сохранять память о защитниках Отечества.



Участие в фотоакции могут принять жители всех муниципальных образований, добровольческие объединения, организации и учреждения, учреждения образования, коммерческие организации, НКО. Акция продлится до 2 сентября.



Она включает 3 номинации:



- памятники в Коми;

- памятники в РФ;

- памятники на территории других государств.



Суть акции: нужно сделать снимок на фоне обелиска или памятника, посвященного ВОв. Также можно сделать фотографию с ветеранами или фотографию во время участия в тематических мероприятиях. После этого свою работу нужно разместить в соцсетях "Вконтакте", "Инстаграм" с хештегом #ПостПобеды. К фотографии обязательно должно прилагаться краткое пояснение о том, когда она сделана, где, кто на ней изображен.



Лучшие фотоснимки станут победителями акции, а их авторы получат памятные призы.

