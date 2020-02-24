Глава Карелии проинспектировал ход реконструкции БСМП

Республика Карелия >> Общество >> 24.02.2020

А. Парфенчиков посетил больницу, обсудил ее реконструкцию, особое внимание обратив на создание первого в республике эндоскопического центра.

Эндоскопическое отделение больницы сейчас представляет 2 кабинета, здесь же оказывают скорую помощь пациентам из всех уголков республики, а это 6 тыс. манипуляций в год, в том числе 300 эндоскопических операций. Полноценный эндоскопический центр  займет 230 м. кв. в стенах БСМП. Здесь будут сконцентрированы все виды исследований: бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия.

25 февраля начнется подготовка проектно-сметной документации. На это выделяется 100 млн руб. из федерального гранта. Его Карелия получила за успехи прошлого года. Львиная доля денег, а именно 87,5 млн руб., пойдет на закупку оборудования. Если денег не хватит на ремонт, их добавят из республиканского бюджета. Важно, чтобы работы выполнили качественно и в соответствии с СанПиН и нормами пожарной безопасности. Перепланировать помещения нужно так, чтобы было удобно пациентам и врачам.





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