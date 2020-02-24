Стелу "Петрозаводскмаша имени В.И.Ленина" в Петрозаводске демонтировали

В Петрозаводске решили убрать стелу "Петрозаводскмаша им. Ленина", установленную на въезде в город. Власти не комментируют демонтаж стелы, поэтому горожане в недоумении, а ответы на свои вопросы не получают.



Стела была установлена в 1970 г. на ул. Зайцева, у "Петрозаводскмаша" - крупнейшего машиностроительного предприятий страны. Завод основан в 1960 г. Он специализируется на производстве корпусного, емкостного и другого оборудования для нефтехимической, целлюлозно-бумажной и атомной промышленности. Продукция поставляется в 40 стран. С 2010 г. пространство завода перешло под крыло "АЭМ-технологии" ("Атомэнергомаш" - дивизион госкорпорации "Росатом"). 2 года понадобилось предприятию для перехода от изготовления продукции для ЦБК до изделий для нефтегазовой и атомной промышленности. Сейчас основная продукция предприятия - корпуса ГЦН (главных циркулярных насосов), САОЗ (системы аварийного охлаждения, СПЗАЗ (системы пассивного залива).