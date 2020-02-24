Жители Рыбреки жалуются на отсутствие возможности заготавливать дрова

Весь лесной фонд у Рыборецкого сельского поселения был отдан в аренду компании "Калевала". Это привлекло к тому, что местное население теперь не может пользоваться им для сбора дров на личные нужды. Ближайшая свободная лесная делянка, которой предлагают воспользоваться Минприроды, очень удалена от Рыбреки.



На встрече с А. Парфенчиковым, главой Карелии, жители сельского поселения жаловались на трудности с заготовкой дров. Когда Минприроды отдавало часть лесофонда в аренду, никто не подумал об удобстве местных жителей. Если политика государства направлена на улучшение комфорта людей, то почему принимаются такие непродуманные решения? Жителям Рыбреки приходиться слишком долго и иногда в отсутствии дорог добираться до леса, где можно взять дрова. Вывезти их по бездорожью тоже большая проблема.



А. Парфенчиков поручил министерству проработать все возможные варианты решения проблемы по предоставлению других лесных делянок, выяснить правомерность договора с арендатором, поскольку глава региона считает, что передача лесных угодий противоречит принципу поддержки малочисленных народов.