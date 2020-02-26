В Мурманске живут одни из самых красивых мужчин

Мурманская область >> Общество >> 26.02.2020

Всегда считалось, что в России живут самые привлекательные дамы, но мужской красотой никогда никто не интересовался. Этим вопросом озадачился сервис бронирования недвижимости Tvil.ru. Сайт провел опрос среди своих пользователей не предмет выявления самых красивых мужчин, и оказалось, что в лидерах находятся города, в которых есть Морфлот. Видимо, форма военных моряков не оставляет дам равнодушными.

По данным опроса, лидером стал Севастополь, в котором оказались самые красивые мужчины. За некого отдали голоса 32 % опрошенных. Далее в рейтинге расположилась Северная столица – Санкт-Петербург, где военных моряков ничуть не меньше, чем в Севастополе. За Санкт-Петербург проголосовало 25,6 % опрошенных. Также в топ-3 попал Мурманск с 11,5 %. Здесь тоже достаточно моряков, но полярная ночь и суровый климат не дает под ворохом одежды рассмотреть мужскую красоту.

Также  в топе оказались Сочи и Москва, набравшие по 7,69 % голосов, Пятигорск с 6,41 %, Саратов с 3,85 % и Челябинск с 2,56 %. Мало голосов было отдано мужчинам из Владивостока и Петрозаводска – всего по 1,28 %.





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