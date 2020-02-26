В конкурсе "Хорошие новости России" отличились мурманские журналисты

Мурманская область >> Общество >> 26.02.2020

По итогам онлайн-голосования приз 30 тыс. руб. за 1-е место отправились в Чечню, 20 тыс. руб. за 2-е место - в Челябинск и 10 тыс. за 3-е - в Мурманск.

Этап конкурса самых актуальных публикаций, который проводит ФАН (Федеральное агентство новостей) для региональных журналистов, проходил 11-17 февраля. В голосовании  приняли участие 5 тыс. человек. 29 % голосов набрала Т. Боршигова (чеченское отделение ТАСС), 28 % - Н. Уварова из издания "Аргументы и Факты в Челябинске", 23 % - Ю. Стецкая из мурманских Nord-News.ru, которая была представлена на конкурсе материалом на тему подвига "зеленых фуражек".

ФАН поздравляет всех победителей конкурса "Хорошие новости России", а также приглашает журналистов из регионов побороться за призы и деньги в новом этапе. Заявки на него принимают до 2 марта, а номинантов объявят 3 марта. Присылать можно авторские информационно-аналитические публикации позитивного содержания, опубликованные, а также вышедшие в эфир в региональных СМИ в последние 2 недели февраля.





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