В конкурсе "Хорошие новости России" отличились мурманские журналисты

По итогам онлайн-голосования приз 30 тыс. руб. за 1-е место отправились в Чечню, 20 тыс. руб. за 2-е место - в Челябинск и 10 тыс. за 3-е - в Мурманск.



Этап конкурса самых актуальных публикаций, который проводит ФАН (Федеральное агентство новостей) для региональных журналистов, проходил 11-17 февраля. В голосовании приняли участие 5 тыс. человек. 29 % голосов набрала Т. Боршигова (чеченское отделение ТАСС), 28 % - Н. Уварова из издания "Аргументы и Факты в Челябинске", 23 % - Ю. Стецкая из мурманских Nord-News.ru, которая была представлена на конкурсе материалом на тему подвига "зеленых фуражек".



ФАН поздравляет всех победителей конкурса "Хорошие новости России", а также приглашает журналистов из регионов побороться за призы и деньги в новом этапе. Заявки на него принимают до 2 марта, а номинантов объявят 3 марта. Присылать можно авторские информационно-аналитические публикации позитивного содержания, опубликованные, а также вышедшие в эфир в региональных СМИ в последние 2 недели февраля.