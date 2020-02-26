В конкурсе "Хорошие новости России" отличились мурманские журналисты
По итогам онлайн-голосования приз 30 тыс. руб. за 1-е место отправились в Чечню, 20 тыс. руб. за 2-е место - в Челябинск и 10 тыс. за 3-е - в Мурманск.
Этап конкурса самых актуальных публикаций, который проводит ФАН (Федеральное агентство новостей) для региональных журналистов, проходил 11-17 февраля. В голосовании приняли участие 5 тыс. человек. 29 % голосов набрала Т. Боршигова (чеченское отделение ТАСС), 28 % - Н. Уварова из издания "Аргументы и Факты в Челябинске", 23 % - Ю. Стецкая из мурманских Nord-News.ru, которая была представлена на конкурсе материалом на тему подвига "зеленых фуражек".
ФАН поздравляет всех победителей конкурса "Хорошие новости России", а также приглашает журналистов из регионов побороться за призы и деньги в новом этапе. Заявки на него принимают до 2 марта, а номинантов объявят 3 марта. Присылать можно авторские информационно-аналитические публикации позитивного содержания, опубликованные, а также вышедшие в эфир в региональных СМИ в последние 2 недели февраля.
Рекомендуем по теме:
НетГейм - отличный выбор игр
В Мурманской области учеников начальной школы будут бесплатно поить молоком
В Мурманске выпустят второе издание книги-летописи "Мурман Строкою ТАСС"
Проект по изучению коми языка "Чужан сёрни" в НАО решили продлить
РЖД оборудует переезд Северодвинск-Ненокса
Ветераны и дети войны получат выплаты к 75-летию Победы в ВОв
В Поморье намерены продвигать новые внутренние и въездные турмаршруты