Сложный паводок ожидается в Поморье
Аномалия замерзания рек в Архангельской области, особенности таяния снега заставляют задуматься о неблагоприятных явлениях, которые произойдут на реках региона весной.
По статистике Северного УГМС, толща льда на реках ниже нормы на 27 см. На р. Пинега и р. Мезень толща льда 55 см, на Северной Двине и Вычегде – 45 см, на Ваге и Устье – 25 см.
Прохождение ледохода на Северной Двине, в нижнем течении Пинеги и Мезени будет сложным. Если одновременно вскроются все водоемы, можно ожидать высоких уровней воды более нормы на 1-2 м, а местами до 3-3,5 м.
Заторные остановки будут длительными, а разливы могут носить масштабный характер. Максимальный уровень воды будет близкими к привычным показателям в бассейнах Пинеги, Вычегды, Мезени. Пик половодья на Ваге, Северной Двине, Сухоне пройдет с ледоходной волной.
По этой причине в регионе уже началась подготовка к паводку. Решается вопрос обеспечения продтоварами и топливом поселков из предполагаемой зоны подтопления. Поставками топлива займется министерство ТЭК и ЖКХ области. Уже созданы запасы угля, ГСМ на локациях с ограниченной доступностью.
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