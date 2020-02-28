Сложный паводок ожидается в Поморье

Аномалия замерзания рек в Архангельской области, особенности таяния снега заставляют задуматься о неблагоприятных явлениях, которые произойдут на реках региона весной.



По статистике Северного УГМС, толща льда на реках ниже нормы на 27 см. На р. Пинега и р. Мезень толща льда 55 см, на Северной Двине и Вычегде – 45 см, на Ваге и Устье – 25 см.



Прохождение ледохода на Северной Двине, в нижнем течении Пинеги и Мезени будет сложным. Если одновременно вскроются все водоемы, можно ожидать высоких уровней воды более нормы на 1-2 м, а местами до 3-3,5 м.



Заторные остановки будут длительными, а разливы могут носить масштабный характер. Максимальный уровень воды будет близкими к привычным показателям в бассейнах Пинеги, Вычегды, Мезени. Пик половодья на Ваге, Северной Двине, Сухоне пройдет с ледоходной волной.



По этой причине в регионе уже началась подготовка к паводку. Решается вопрос обеспечения продтоварами и топливом поселков из предполагаемой зоны подтопления. Поставками топлива займется министерство ТЭК и ЖКХ области. Уже созданы запасы угля, ГСМ на локациях с ограниченной доступностью.