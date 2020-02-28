Сложный паводок ожидается в Поморье

Архангельская область >> Общество >> 28.02.2020

Аномалия замерзания рек в  Архангельской области, особенности таяния снега заставляют задуматься о неблагоприятных явлениях, которые произойдут на реках региона весной.

По статистике Северного УГМС, толща льда на реках ниже нормы на 27 см. На р. Пинега и р. Мезень толща льда 55 см, на Северной Двине и Вычегде – 45 см, на Ваге и Устье – 25 см.

Прохождение ледохода на Северной Двине, в нижнем течении Пинеги и Мезени будет сложным. Если одновременно вскроются все водоемы, можно ожидать высоких уровней воды более нормы на 1-2 м, а местами до 3-3,5 м.

Заторные остановки будут длительными, а разливы могут носить масштабный  характер. Максимальный уровень воды будет близкими к привычным показателям в бассейнах Пинеги, Вычегды, Мезени. Пик половодья на Ваге, Северной Двине, Сухоне пройдет с ледоходной волной.

По этой причине в регионе уже началась подготовка к паводку. Решается вопрос обеспечения продтоварами и топливом поселков из предполагаемой зоны подтопления. Поставками топлива займется министерство ТЭК и ЖКХ области. Уже созданы запасы угля, ГСМ на локациях с ограниченной доступностью.





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