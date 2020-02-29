В Вологодском музее-заповеднике пройдет мастер-класс по каллиграфии
6 марта в музее-заповеднике Вологды состоится мастер-класс автора экспозиции "Живое перо" К. Пальгуновой. Она будет обучать всех желающих каллиграфии. Вместе с художницей ученики сделают яркую весеннюю открытку.
Мастер-класс посвятят приемам красивого письма, работе с композицией. Он будет интересен новичкам и тем, кто пробовал себя в каллиграфии.
Урок пройдет в художественном отделе Кремля с 12:00. Второе занятие начнется в 14:00. Так как художник должен уделить достаточно времени каждому участнику, количество мест на занятии будет ограничено, поэтому предварительно нужно записаться.
С собой ничего приносить не нужно, все материалы предоставят организаторы. Если человек уже пробовал себя в каллиграфии и у него есть привычное перо, то можно взять его с собой. На мастер-класс приглашаются дети от 7 лет, а если ребенку меньше лет, он может прийти в сопровождении родителей.
Мастер-класс платный. Вход для взрослого стоит 150 руб., для пенсионера - 100 руб., для школьника/студента – 80 руб.
Рекомендуем по теме:
Казино Пегас21 и лучший каталог игр для всех клиентов
Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"
И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"
Интернет ресурс Slotsez приглашает изучить нюансы Слотокинг
Сложный паводок ожидается в Поморье
Игровая платформа казино Booi
В конкурсе "Хорошие новости России" отличились мурманские журналисты