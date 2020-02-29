В Вологодском музее-заповеднике пройдет мастер-класс по каллиграфии

Вологодская область >> Общество >> 29.02.2020

6 марта в музее-заповеднике Вологды состоится мастер-класс автора экспозиции "Живое перо" К. Пальгуновой. Она будет обучать всех желающих каллиграфии. Вместе с художницей ученики сделают яркую весеннюю открытку.

Мастер-класс посвятят приемам красивого письма, работе с композицией. Он будет интересен новичкам и тем, кто пробовал себя в каллиграфии.

Урок пройдет в художественном отделе Кремля с 12:00. Второе занятие начнется в 14:00. Так как художник должен уделить достаточно времени каждому участнику, количество мест на занятии будет ограничено, поэтому предварительно нужно записаться.

С собой ничего приносить не нужно, все материалы предоставят организаторы. Если человек уже пробовал себя в каллиграфии и у него есть привычное перо, то можно взять его с собой. На мастер-класс приглашаются дети от 7 лет, а если ребенку меньше лет, он может прийти в сопровождении родителей.

Мастер-класс платный. Вход для взрослого стоит 150 руб., для пенсионера - 100 руб., для школьника/студента – 80 руб.





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