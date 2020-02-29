В Череповце масленичные гулянья пройдут на четырех площадках

Вологодская область >> Общество >> 29.02.2020

Масленицу начнут праздновать завтра в 12:00. На пл. Химиков в Череповце пройдет традиционный конкурс на самый крупный блин, а победителю вручат гидроскутер. Людей будут развлекать народными играми, забавами, потешками с Дядькой Разгуляем, а кульминацией станет сожжение чучела.

Гуляния пройдут и у центра "Северный". Здесь будут работать интерактивные площадки, аниматоры проведут конкурсы, а завершится все сожжением Масленицы.

Также гуляния намечены в Комсомольском парке и на пл. Металлургов. Здесь пройдет концерт самодеятельных и профессиональных коллективов, состоится розыгрыш призов в семейном конкурсе "Молодец в кафтане, девка в сарафане". Победитель получит планшет.

Праздник "Широкая Масленица" пройдет в усадьбе Гальских, где гостей будут развлекать фольклорной музыкой и танцами в исполнении студентов училища искусств. Главную сцену установят у амбара, а для детей откроют интерактивную площадку "Призовая карусель". Будут работать торговые ряды с блинами и чаем, кузница, а по барскому дому можно будет прогуляться с экскурсией. Перед сожжением чучела пройдут бои "стенка на стенку".





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