Покорение масленичного столба в Сыктывкаре собрало легенд и ветеранов конкурса

Вчера любимый аттракцион – покорение масляничного столба собрал в столице Коми 8 смельчаков. Они решили взобраться на деревянный столб высотой 18 м.



На верхушке столба закрепили 8 конвертов с цифрами, которые скрывали заработанный приз. Это тот случай, когда благодаря хорошей физической форме и спортивной подготовке, можно было прилично заработать. Но перед стартом конкурса организаторы не сказали, что в конвертах.



Участников страховали спасатели МЧС и медики. Они дежурили внизу, регулировали страховку.



Все участники были не новичками в конкурсе. Сыктывкарец Александр уже шестой год лез на столб. Он уже выигрывал стиральную машину и 2 телевизора, и в этом году выиграла еще одну "стиралку".



Александр из Усть-Куломского района второй раз покорял столб и выиграл СВЧ-печь, как и в прошлый раз.



Руслан Череп взбирался на столб 21 раз, и в этот раз унес с собой пылесос.



Впервые полезшему на столб Василию досталась швейная машинка, Владимиру - морозильная камера, Евгению – холодильник, Вячеславу - ЖК-телевизор, Артему - водонагреватель на 150 л.