Покорение масленичного столба в Сыктывкаре собрало легенд и ветеранов конкурса

Республика Коми >> Общество >> 01.03.2020

Вчера любимый аттракцион – покорение масляничного столба собрал в столице Коми 8 смельчаков. Они решили взобраться на деревянный столб высотой 18 м.

На верхушке столба закрепили 8 конвертов с цифрами, которые скрывали  заработанный приз. Это тот случай, когда благодаря хорошей физической форме и спортивной подготовке, можно было прилично заработать. Но перед стартом конкурса организаторы не сказали, что в конвертах.

Участников страховали спасатели МЧС и медики. Они дежурили внизу, регулировали страховку.

Все участники были не новичками в конкурсе. Сыктывкарец Александр уже шестой год лез на столб. Он уже выигрывал стиральную машину и 2 телевизора, и в этом году выиграла еще одну "стиралку".

Александр из Усть-Куломского района второй раз покорял столб и выиграл СВЧ-печь, как и в прошлый раз.

Руслан Череп взбирался на столб 21 раз, и в этот раз унес с собой пылесос.

Впервые полезшему на столб Василию досталась швейная машинка, Владимиру - морозильная камера, Евгению – холодильник, Вячеславу - ЖК-телевизор, Артему - водонагреватель на 150 л.





Рекомендуем по теме:

Больше 10 человек попробовали взобраться на масленичный столб во время праздника в Сыктывкаре

Республиканский конкурс коми девушек "Райда-2019" состоялся в Сыктывкаре

"Главный трофей В?рсы" остался в Усть-Вымском районе

Раздельным сбором мусора охвачена треть Сыктывкара

В Усть-Куломском открылся первый автоклуб

В Коми проживают 236 ветеранов ВОв


Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"

Казино Пегас21 и лучший каталог игр для всех клиентов

И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"

Интернет ресурс Slotsez приглашает изучить нюансы Слотокинг

Сложный паводок ожидается в Поморье

Игровая платформа казино Booi

В конкурсе "Хорошие новости России" отличились мурманские журналисты
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета