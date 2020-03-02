В библиотеке им. Добролюбова прошла встреча с номинантами на премию "Чистая книга" им. Ф. Абрамова

В архангельской библиотеке им. Добролюбова читатели встретились с писателями, книги которых номинированы на российскую литературную премию им. Ф. Абрамова.



Н. Мелехина из Вологды представила книгу "Железные люди", а ее земляк Д. Ермаков представил роман "Тайный остров". Критик и поэт Д. Коржов из Мурманска рассказал о своих книгах "Мурманцы", "Город между морем и небом", "Любовь без правил".



Н. Милехина решила принять участие в конкурсе, поскольку считает творчество Абрамова востребованным всегда, только в разное время более популярны разные произведения. "Чистая книга" может дать новый поворот в творчестве. Она дает инструмент, с помощью которого можно осмыслить новый виток в литературе.



Д. Ермаков считает?Абрамова автором, создающим русский мир. Сейчас его читают реже, поэтому принимать участие в конкурсе его имени – удача, даже если не попадешь в шорт-лист. Жюри в этом году оказалось в непростой ситуации, и сделать выбор было сложно.



Д. Коржов рассказал, что на работах?Абрамова выросло много людей и нужно его творчество возвращать читателю. И обращать внимание надо не на сагу о Пряслыных, а на рассказы.