В НАО и Архангельской области зарегистрировано около 1 тыс. самозанятых

Самозанятыми могут стать физлица, ИП, продающие продукцию своего производства, выполняющие услуги, работы без найма работников в регионах, где действует новый режим налогообложения.



УФНС РФ по Архангельской области и НАО насчитал на начало марта 960 физлиц на учете в налоговой службе регионов, зарегистрированных самозанятыми. Они работают на территории субъектов РФ, реализуя пилотный проект по введению системы налогообложения "Налог на профессиональный доход".



Общий доход самозанятых должен быть до 2,4 млн руб. в год, а совмещать налог на профдоход с другими режимами или общей системой налогообложения нельзя.



Самозанятым гражданам предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб., который применяется автоматически и снижает размер налога.



С января к эксперименту с новым режимом налогообложения присоединился НАО, а решение ввести льготный режим налогообложения в Архангельской области еще не принято. Эксперты наблюдают за изменением ситуации, выясняют, насколько она изменяется в лучшую сторону.