Привокзальную площадь Мурманска отремонтируют за 43 млн руб.

В Мурманске проведут капитальный ремонт части привокзальной площади, территории, которая прилегает к зданию железнодорожного вокзала на ул. Коминтерна. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок. На работы выделяется максимум 43 млн руб., но по итогам тендера эта сумма может снизиться.



В рамках ремонта будут отремонтированы тротуары и дороги на нижней и верхней привокзальных площадях, будут установлены ограждения. В верхней части появится автостоянка и будет нанесена дорожная разметка. Планируется демонтаж торговых точек в верхней части привокзальной площади, ремонт подпоры под киосками. Также сделают капремонт проезда от ул. Коминтерна к нижней части площади, установят линию наружного освещения с энергосберегающими лампами. Также на всей территории усыновят камеры видеонаблюдения, а у центрально входа установят светофор. Работы собираются закончить до сентября текущего года, до наступления холодов.



Начать работы должны в мае, а подрядчика выберут в апреле по результатам конкурсных процедур.