В Мурманск привезли главную икону материально-технического обеспечения ВС РФ Св. Преподобного Иосифа Волоцкого

В Храме Спас-на-Водах состоялся молебен, посвященный приезду Главной иконы Вооруженных Сил России Св. Преподобного Иосифа Волоцкого. В службе участвовал замкомандующего СФ по МТО контр-адмирал Д. Украинец. В торжественном молебне также принимали участие военнослужащие воинских частей тыла, военного гарнизона Севфлота, военный оркестр, исполнивший у входа в храм классические и строевые композиции. Провел службу настоятель храма А. Амелин.



Сегодня святыня доступна всем жителям Мурманска, ее можно увидеть и помолиться, а завтра она вернется в Москву.



Икону доставили из Московской области, на что дал разрешение министр обороны. Главные иконы родов и видов войск ВС должны быть доступны военнослужащим в разных регионах страны, к ним должны иметь возможность прикоснуться все православные военнослужащие. По этой причине иконы часто путешествуют по России, а доступ к ним имеют не только военные, но и гражданское население.



Сегодня молебен перед иконой проведет митрополит Мончегорский и Мурманский Митрофан.