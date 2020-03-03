Корабль "Александр Отраковский" выполнил минирование акватории в морском полигоне

Экипаж десантного корабля СФ "Александр Отраковский" завершил тренировку по минированию акватории. Тренировка военной подготовки проходила в Мотовском заливе на Баренцевом море. Выполнив задачу по минным постановкам, десантный корабль начал действия по противоподводной обороне в условиях незащищенной стоянки. Также экипаж судна отработал навыки борьбы за выживание по модели затопления водой одного из отсеков корабля. Учения прошли успешно, а с поставленными задачами экипаж судна справился.



В ближайших планах команды выполнение задачи морской подготовки в губе Печенга, где десантники сделают погрузку техники на необорудованное побережье. Морские пехотинцы также проведут высадку с судна способом на упор, а после выполнения поставленных задач "Александр Отраковский" вернется на свою базу в Североморск.



Справка. Корабль назван в честь командира группировки Северного флота на Северном Кавказе генерал-майора Александра Отраковского, погибшего во время выполнения служебного долга 6 марта 2000 г.

