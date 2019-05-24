27 апреля откроют Знак памяти об уроженцах НАО, погибших на Синявинских высотах

В Администрации НАО прошло заседание оргкомитета по подготовке к мероприятиям, посвященных 75-летию Победы в ВОв. Рассмотрены вопросы организации празднования Нарьян-Маре, селах округа. Речь шла о единой символике в украшении населенных пунктов. Департамент образования НАО представил макеты украшения пл. Марад’ сей, а губернатор А. Цыбульский дал распоряжение оказать поддержку селам.



В апреле текущего в Ленинградскую область поедут представители округа на открытие стелы, посвященной погибшим войнам в годы ВОв на Синявинских высотах. Состав делегации - 50 человек. Среди них победители Смотра строя и песни школ № 4, № 2, отряд Юнармии, активисты центра молодежной политики. Также на церемонию поедет вокальная группа "Встреча с песней", родственники погибших на Синявинских высотах.



Церемония открытия стелы пройдет 27 апреля.



Синявинские высоты – опорный оборонительный пункт немецких войск. В 1941–1944 гг. здесь велись жестокие бои. Владение высотами давало возможность контролировать большую территорию Ладожского озера, важную для Ленинграда.