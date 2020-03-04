Добровольцы НАО совершат лыжный марш-бросок Нарьян-Мар – Архангельск – Рикасиха

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.03.2020

Этот маршрут приходилось преодолевать во время ВОв, доставляя на фронт продовольствие и оружие. Занимались переброской оленно-транспортные батальоны. Теперь их  дорогой хотят пройти современники. Экспедиция "Дорога мужества" будет посвящена 75-летию Победы. Она намечена на середину марта – начало апреля. Участие в ней примут студенты и местные жители под руководством главы военно-патриотического клуба "Белый медведь" В. Терентьева.

Стартует марш-бросок 18 марта в Нарьян-Маре. Экспедиция пройдет через Мезень, Пинегу, Архангельск до п. Рикасиха, а 15 апреля возвратится в Нарьян-Мар на самолете.

В каждом пункте участники возложат цветы к памятникам героям ВОв.

Лыжный поход организован центром молодежной политики Ненецкого округа, клубом "Белый медведь" из аграрно-экономического техникума. Он реализовывается для вовлечения молодежи в поисковую деятельность, для воспитания патриотизма и уважения к историческому прошлому НАО.

Напомним, что первый такой марш-бросок на лыжах состоялся в 2015 г.





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