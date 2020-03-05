Бюст Н. Рубцова в Вологде перенесут
Бюст Н. Рубцова собираются перенести из сквера на ул. Университетская на набережную Ягорбы. На своем прежнем месте он простоял 22 года, а теперь ему нашли новое место - у часовни. На перемещение памятника пришлось пойти, поскольку Верещагинский квартал, в котором он находится, будет реконструироваться.
Для бюста подобрали новое место, более открытое, удобное в плане доступности. Здесь есть пространство, где могут собираться поклонники стихов Рубцова, устраивать литературные мероприятия. Рядом есть пандус для инвалидов. У памятника будет организовано общественное пространство, а проект уже разработан и будет передан в рубцовский центр.
С датой демонтажа еще не определились, но начальник управления по делам культуры С. Волохова рассказала, что после демонтажа бюст будет храниться в центре комплексного обслуживания, а после согласования и выделения денег на установку, бюст перенесут на набережную до конца этого года.
Справка. Бюст Н. Рубцова установлен в ноябре 1998 г. Во время закладки памятника в его основание поместили бутылку с запиской, которую можно будет прочитать во время демонтажа.
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