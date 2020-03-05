Бюст Н. Рубцова в Вологде перенесут

Вологодская область >> Общество >> 05.03.2020

Бюст Н. Рубцова собираются перенести из сквера на ул. Университетская на набережную Ягорбы. На своем прежнем месте он простоял 22 года, а теперь ему нашли новое место - у часовни. На перемещение памятника пришлось пойти, поскольку Верещагинский квартал, в котором он находится, будет реконструироваться.

Для бюста подобрали новое место, более открытое, удобное в плане доступности. Здесь есть пространство, где могут собираться поклонники стихов Рубцова, устраивать литературные мероприятия. Рядом есть пандус для инвалидов. У памятника будет организовано общественное пространство, а проект уже разработан и будет передан в рубцовский центр.

С датой демонтажа еще не определились, но начальник управления по делам культуры С. Волохова рассказала, что после демонтажа бюст будет храниться в центре комплексного обслуживания, а после согласования  и выделения денег на установку, бюст перенесут на набережную до конца этого года.

Справка. Бюст Н. Рубцова установлен в ноябре 1998 г. Во время закладки памятника в его основание поместили бутылку с запиской, которую можно будет прочитать во время демонтажа.





Рекомендуем по теме:

Литературный вечер памяти Н. Рубцова пройдет в Архангельске

Сквер для молодых мам появится в Сыктывкаре

В Ухте открыли памятник Ф. Прядунову

В Сыктывкаре благоустроят набережную в национальном колорите

В Коми отметят 130-летие выдающегося поэта и драматурга В. Савина

В Архангельске открыли памятник Сталину


Северный хор репетирует постановку "Пинежское метище"

Казино Пегас21 и лучший каталог игр для всех клиентов

И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"

В Череповце масленичные гулянья пройдут на четырех площадках

В аэропорте "Петрозаводск" полностью сменилось руководство

Сложный паводок ожидается в Поморье

Во Франции представили турпотенциал Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета