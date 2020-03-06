АТОС РК призывает органы ТОС Коми подать заявки на гранты
Продолжается прием заявок на президентские гранты. Свои проекты на него могут направлять ТОС и органы общественного самоуправления. Некоторые проекты, которые готовятся с Ассоциацией ТОС Коми, направлены на реконструкцию военных памятников, посвященных событиям и участникам ВОв.
АТОС Коми призывает ТОС Коми, ветеранские организации принять участие в конкурсе, поскольку это поможет получить финансирование на многие социально значимые проекты. АТОС готов оказать помощь в подготовке этих проектов и правильной подаче заявок.
АТОС Коми уже помог привлечь 2 президентских гранта ТОС, реализующим проекты к 75-летию Победы и Году памяти и славы. ТОС с. Палевицы победил со своим проектом "Вечная память воинам ВОв 1941 – 1945 гг.". В его рамках реконструируют памятник участникам войны, увековечат имена героев на стендах в Парке памяти. ТОС получи на реализацию проекта 400 тыс. руб.
ТОС "Коржа" п. Лойма выиграл 300 тыс. руб. на реализацию проекта "Память в наших сердцах жива", в рамках которого реконструируют памятник "Воин с венком" в центре поселка. Он посвящен землякам, погибшим на фронтах ВОв.
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