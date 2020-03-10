Защитники "Каменного бора" в Вологде встали стеной на защиту парка

Вологодская область >> Общество >> 10.03.2020

Активисты-защитники "Каменного бора" возложили цветы в память о Я. Степанове, 18-летнем солдате истребительного полка, погибшего в боях за Петрозаводск в 1941 г.

300 маленьких и взрослых жителей столицы Карелии возложили цветы к почти полностью разрушенной могиле молодого красноармейца.

Напомним, что городские власти демонтировали могилу перед 23 февраля, поскольку готовили площадку для строительства детсада. Люди были возмущены такими безразличием властей к памяти, особенно накануне Дня защитника отечества. Также они категорически против нарушения парка любой постройкой.

Активисты выстроились в форме сердца, спев хором не только легендарную "Катюшу",  но другие патриотические песни. Затем они вышли к Ключевскому шоссе, встав "живой стеной" на защиту парка. Проезжающие автомобили сигналили в знак солидарности.

Активисты не хотят возведения дошкольного учреждения именно на этом месте. Они заявляли это властям, опубликовали петицию в защиту парка. Петиция была отправлена журналисту Ю. Дудю, главе Карелии А. Парфенчикову, оппозиционному политику А. Навальному.





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