Защитники "Каменного бора" в Вологде встали стеной на защиту парка

Активисты-защитники "Каменного бора" возложили цветы в память о Я. Степанове, 18-летнем солдате истребительного полка, погибшего в боях за Петрозаводск в 1941 г.



300 маленьких и взрослых жителей столицы Карелии возложили цветы к почти полностью разрушенной могиле молодого красноармейца.



Напомним, что городские власти демонтировали могилу перед 23 февраля, поскольку готовили площадку для строительства детсада. Люди были возмущены такими безразличием властей к памяти, особенно накануне Дня защитника отечества. Также они категорически против нарушения парка любой постройкой.



Активисты выстроились в форме сердца, спев хором не только легендарную "Катюшу", но другие патриотические песни. Затем они вышли к Ключевскому шоссе, встав "живой стеной" на защиту парка. Проезжающие автомобили сигналили в знак солидарности.



Активисты не хотят возведения дошкольного учреждения именно на этом месте. Они заявляли это властям, опубликовали петицию в защиту парка. Петиция была отправлена журналисту Ю. Дудю, главе Карелии А. Парфенчикову, оппозиционному политику А. Навальному.