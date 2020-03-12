Надвоиц стал поселком-призраком

П. Надвоицы постепенно превращаются в поселок-призрак. В скором времени рядом с ним запланировано строительство ТОСЭР, и это может улучшить жить местных жителей, но пока у них не лучшие времена.



Два года назад здесь закрылся алюминиевый завод, на котором работала большая часть местных жителей, поэтому жизнь в поселке начала угасать. Такая судьба традиционна для всех градообразующих предприятий. Жители настолько зависят от них, что после закрытия жизнь останавливается.



Местные жители сняли видео, чтобы показать всей Карелии, на что стал похож их некогда процветающий поселок. В ролике можно увидеть пустующие жилые дома, здания, магазины, бани, школу, вокруг разруха, как после войны. И в таких условиях приходится жить, растить детей. Картина апокалипсиса вокруг не способствуют оптимистическому настроению. Люди больше склоняются к желанию напиться и забыться.



ТОСЭР заработает еще не скоро, и нет гарантии, что к этому времени в поселке останется кто-то кроме пенсионеров и инвалидов, которым больше некуда податься.