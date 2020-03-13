5 проектов признаны победителями конкурса грантов "Сознательный горожанин"

В Карелии подвели итоги конкурса грантов для волонтеров, борющихся с вандализмом "Сознательный горожанин". 5 проектов стали победителями, и среди них "Свиньи в космосе" петрозаводского блогера-урбаниста К. Прохорова.



Организаторы вручили награды победителям.



Напомним, что заявок на конкурс поступило всего 6. Подавать их можно было с 15 февраля до 5 марта, но активность людей оставляла желать лучшего. По плану нужно было выбрать 3 победителя, хотя после рассмотрения заявок стало понятно, что список победителей нужно расширить.



5 проектов полностью соответствовали требованиям. Каждый имеет свое поле деятельности: на улицах, с волонтерскими организациями, в школах. Они рассчитаны на разные категории населения. Скоро эти проекты будут внедрены в работу.



Депутат Петросовета А. Антипов ранее рассказал, что призовой фонд составит 120 тыс. руб., а благодаря спонсорам удалось увеличить эту сумму до 160 тыс. руб. Проект "Мы за красивый город" получил 40 тыс. руб., благодаря сложной организации, остальные пять - 30 тыс. руб.



