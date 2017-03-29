В Вологде отметили День нацгвардии

Бойцы нацгвардии России на днях принимали поздравления с профессиональным праздником, а в Вологде по этому случаю прошло торжественное мероприятие. На площади Революции представители городской власти благодарили военных за самоотверженную охрану порядка.



Э. Зайнак, губернатор Вологодской области, поздравил всех с праздником и пожелал представителям нацгвардии не забывать историю своих предков, гордится их славными боевыми подвигами и выполнять с достоинством задачи, которые стоят перед страной сегодня: обеспечение безопасности, борьба с экстремизмом и терроризмом.



Новая структура в стране была создана по инициативе президента РФ В. Путина, который подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. В городе ведомство сформировано из 4 подразделений: вневедомственная охрана, отряды ОМОН и СОБР, специалисты центра лицензионно-разрешительной работы. За 2 месяцы работы бойцы ОМОН и СОБР выполнили 300 заданий по обеспечению правопорядка, 12 лиц задержаны по подозрению в совершении преступлений, 5 единиц оружия изъято из незаконного оборота.



Сотрудники вневедомственной охраны пресекли 170 хищений, 159 лиц доставили в полицию по подозрению в совершении правонарушений административных, 43 человека - уголовных преступлений. Специалисты центра лицензионно-разрешительной работы с начала 2017 г. проверили 1200 владельцев оружия и выявили 42 нарушения условий хранения.



Помимо митинга по случаю праздника на главной площади города организовали показ спецтехники, находящейся на вооружении Росгвардии, которая очень заинтересовала детей. В исполнении бойцов спецподразделений зрители увидели технические приемы рукопашного боя.



