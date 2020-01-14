Губернатор НАО А. Цыбульский вручил госнаграды Российской Федерации жителям региона

Жители НАО получили заслуженные награды за вклад в развитие округа. Такой чести были удостоены 18 жителей Заполярья, предстающие разные профессий, сферы деятельности. Глава региона А. Цыбульский вручил ведомственные и госнаграды РФ, поощрения Президента РФ, награды Ненецкого округа.



Торжественное вручение наград состоялось в ДК "Арктика". Цыбульский поблагодарил тружеников за их вклад в развитие округа и поздравил с 85-летием региона.



"Орденом Дружбы" за вклад в развитие культурных и духовных связей наградили Епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова и докер-механизатора Нарьян-Марского МТП И. Зверькова.



Почетными званиями "Заслуженный работник соцзащиты РФ" наградили сотрудниц Комплексного центра соцобслуживания Т. Присяжную и А. Честнейшину.



Водителям Нарьян-Марского АТП А. Лукьянчикову и С. Шабанову присвоили звания "Заслуженного работника транспорта РФ". Механик ГУП "НАК" из Тельвиской А. Паюсов удостоен звания "Заслуженного работника сельского хозяйства РФ" за добросовестную работу и заслуги в сельском хозяйстве.