Губернатор НАО А. Цыбульский вручил госнаграды Российской Федерации жителям региона

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.03.2020

Жители НАО получили заслуженные награды за вклад в развитие округа. Такой чести были удостоены 18 жителей Заполярья, предстающие разные профессий, сферы деятельности. Глава региона А. Цыбульский вручил  ведомственные  и госнаграды РФ, поощрения Президента РФ, награды Ненецкого округа.

Торжественное вручение наград состоялось в ДК "Арктика". Цыбульский поблагодарил тружеников за их вклад в развитие округа и поздравил с 85-летием региона.

"Орденом Дружбы" за вклад в развитие культурных и духовных связей наградили Епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова и докер-механизатора Нарьян-Марского МТП И. Зверькова.

Почетными званиями "Заслуженный работник соцзащиты РФ" наградили сотрудниц Комплексного центра соцобслуживания Т. Присяжную и А. Честнейшину.

Водителям Нарьян-Марского АТП А. Лукьянчикову и С. Шабанову присвоили звания "Заслуженного работника транспорта РФ". Механик ГУП "НАК" из Тельвиской А. Паюсов удостоен звания "Заслуженного работника сельского хозяйства РФ" за добросовестную работу и заслуги в сельском хозяйстве.





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