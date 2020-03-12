Соломбалу и Архангельск соединит мост

Архангельская область >> Общество >> 16.03.2020

Глава Архангельска И. Годзиш сообщил, что Архангельск могут соединить с Соломбалой новым мостом. Кузнечевский мост скоро ждет ремонт, поэтому его придется закрыть, а региону нужен новым мост, отвечающий современным требованиям.

Годзиш сообщил, что интерес к концессионному соглашению, касающемуся реконструкции моста, есть. Но никакой конкретики пока нет. Инвестор готов к заключению концессии, но нельзя забывать о проектной организации достойного уровня. Например, неплохо было бы предусмотреть подсветку моста. Власти региона готовы перейти к переговорам. Уже запрошена дополнительная информация для формирования финансовых планов, чтобы можно было обсуждать сроки и объем финансирования. Но в приоритете все же строительство еще одного моста в Соломбалу, поэтому предлагается рассмотреть 2 проекта - строительство нового и реконструкцию старого моста, чтобы ул. Советская немного разгрузилась. Также второй мост можно было бы отдать под передвижение большегрузам. Работы  запланированы не ранее 2022 г.





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