Соломбалу и Архангельск соединит мост

Глава Архангельска И. Годзиш сообщил, что Архангельск могут соединить с Соломбалой новым мостом. Кузнечевский мост скоро ждет ремонт, поэтому его придется закрыть, а региону нужен новым мост, отвечающий современным требованиям.



Годзиш сообщил, что интерес к концессионному соглашению, касающемуся реконструкции моста, есть. Но никакой конкретики пока нет. Инвестор готов к заключению концессии, но нельзя забывать о проектной организации достойного уровня. Например, неплохо было бы предусмотреть подсветку моста. Власти региона готовы перейти к переговорам. Уже запрошена дополнительная информация для формирования финансовых планов, чтобы можно было обсуждать сроки и объем финансирования. Но в приоритете все же строительство еще одного моста в Соломбалу, поэтому предлагается рассмотреть 2 проекта - строительство нового и реконструкцию старого моста, чтобы ул. Советская немного разгрузилась. Также второй мост можно было бы отдать под передвижение большегрузам. Работы запланированы не ранее 2022 г.