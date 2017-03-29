8,5 млн руб. выделят в Череповце на летнее трудоустройство подростков

Вологодская область >> Общество >> 29.03.2017

В июне десятки предприятий Череповца распахнут двери для молодежи, желающей потрудиться и заработать во время летних каникул.
В городе впервые подписали соглашение об организации трудоустройства подростков на временной основе. Летним трудоустройством будут заниматься власти региона и города, союз промышленников и предпринимателей.

Заммэра М. Ананьин завил, что деньги – это не самое главное, что может заработать подросток. Сегодня хорошей считается зарплата в несколько десятков тысяч, но вряд им кто-то такую сумму предложит, потому что подростки не имеют опыта и образования. На самых простых работах платят порядка 5 тыс. руб. Но для многих семей важен каждый рубль, поэтому такая зарплата также не будет лишней. Кроме того, ребенок будет под присмотром, и, возможно, решит для себя, кем хочет стать в будущем.

Со стороны работодателей соглашение подписал глава отделения союза промышленников Череповца Д. Зайцев. Он считает, что сейчас специальностей, не требующих подготовки, довольно много и подросткам их предложат. Они смогут понять, что такое трудовая дисциплина, охрана труда, спецодежда, инструктаж и способность приносили пользу.

В 2016 г. на летнюю трудовую кампанию потратили 8,5 млн руб. В 2017 г. вклад предпринимателей будет таким же. Около 1 млн руб. выделит городская казна, около 2 млн руб. - область.

Предприятия, не способные взять подростков на работу по причине опасных производственных условий, выделяют деньги на зарплату. Например, на деньги химиков в 2016 г. создавались рабочие места в музейном объединении.

Подростков в первую очередь будут брать на работу без ограничений по технике безопасности: в библиотеки, больницы, детские организации, поликлиники, предприятия ЖКХ, сельского хозяйства, физкультуры, спорта, соцзащиты. Подростки могут выполнять подсобные работы, участвовать в организации культурных мероприятий, работать с документами или оргтехникой. 250 рабочих мест организуют в "Бригаде мэра", где детям предстоит заниматься благоустройством города.





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