В 2 раза выросла аварийность на железнодорожных переездах Архангельской области
За год в 9 ДТП на железнодорожных переездах региона пострадали 6 человек, двое из которых погибли. Среди них был ребенок.
Автомобилисты не понимают, какой опасности подвергают себя и своих пассажиров. Им кажется, что они могут лихо проскочить переезд, чтобы сократить время, но не успевают это сделать по разным причинам. Они не учитывают, что переезд – это не ровная дорога, можно попасть в расщелину между рельсом и дорогой, застрять, и принять удар поезда прямо корпусом автомобиля. Выжить в таких ситуациях не удается.
Северная железная дорога решила провести интерактивную акцию под названием "Глазами машиниста". Она позволяет увидеть ситуацию глазами машиниста поезда. Акция проходит 13-15 марта в архангельском ТРЦ "Титан Арена".
Автомобилист может провести время в кресле машиниста поезда с помощью тренажера. Машинист-инструктор на стимуляторе моделирует авто на железнодорожном переезде. Участник должен избежать столкновения, сохранив целостность состава. Такой тренажер в виде кабины тепловоза используется для обучения бригад локомотивов, в частности учит поведению в нештатных ситуациях.
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