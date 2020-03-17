Мурманские кондитеры поплатились за незаконное использование образов фиксиков

Арбитражный суд региона признал претензии компании "Аэроплан", зарегистрировавшей свои права на использование всех образов из мультсериала "Фиксики", обоснованными. Иск в суд подавался на мурманское кафе, которые решило украсить свои торты Ноликом, Симкой, Масей и Папусом. Торты обойдутся кондитерам в 80 тыс. руб. Суд также постановил, что кафе обязано компенсировать "Аэроплану" все расходы на госпошлину, покупку торта за 2869 руб., почтовые услуги.



Печь торты с использованием мультипликационных героев можно только с разрешения правообладателей. Эксперты считают, что образы героев мультфильмов могут повысить продажи кондитеров, но если продукт окажется невкусным, это может ударить по имиджу мультипликаторов.



С такими проблемам мультипликаторы сталкиваются постоянно, и уже можно сделать на этом бизнес, поскольку в разных городах выявляются люди, которые незаконно используют популярные образы на сувенирной и кондитерской продукции, на футболках, молочке, напитках. Например, истринское предприятие решило сделать торт с изображением Лунтика, за что было оштрафовано на 130 тыс. руб. за нарушение авторских прав. Вологодский кондитер 2 года выпускал торты со Смешариками, за что заплатил 150 тыс. руб.