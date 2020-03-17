Консульство Финляндии в Мурманске продолжает выдачу виз

Консульство Финляндии продолжит выдавать визы в свою страну, о чем сообщила представитель консульства в Мурманске М. Окконен.



Выдача виз продолжится, но тем, кто решил поехать в Финляндию, нужно изучить правила пересечения границы. Они изменились в связи с распространением коронавируса. Пользоваться стоит только официальными источниками, чтобы не испортить себе поездку.



Генконсульство Норвегии, в отличии от финского, ввело ограничительные меры. Вчера визовый отдел закрылся. Приостановили выдачу удостоверений и приграничным жителям, отменив дополнительный приемный день. 21 марта консульство будет закрыто для посетителей. Мурманчан просят не пересекать границы Норвегии и Финляндии, и вообще никуда не выезжать в ближайший месяц.



В инструкции Роспотребнадзора для северян, которые пересекли границу, сказано, что люди должны звонить на горячую линию Минздрава Мурманской области, сообщать о прибытии, оставлять свои контакты. 14 дней нужно находиться в самоизоляции, а если нужен больничный лист, нужно сообщить об этом по горячей линии и его привезут на дом.