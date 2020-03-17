"Звездную барышню" выбрали в Мурманске
В Мурманске прошел финал конкурса "Звездная барышня" для женщин-военнослужащих и представительниц силовых структур региона. Главным критерием участия в конкурсе было наличие погон.
Участницы демонстрировали разносторонние таланты. Он показывали, что умеют готовить кулинарные шедевры с участием именитого шеф-повара, состязались в точности стрельбы, выполняли спортивные нормативы, а в финале программы продемонстрировали творческие номера и изготовленные своими руками костюмы.
Жюри оказалось в тупике, поскольку было слишком много девушек, которых хотелось отметить. В результате горячих дебатов третье место решили присудить боцману берегового 576 отряда Севфлота Е. Клименко, второе место - гражданскому психологу воинской части Североморска П. Пастернак, а первое с титулом "Самой звездной барышни" досталось А. Костиной, советнику таможенной госслужбы 3-го класса.
На конкурсе Управление МЧС представляла лейтенант ВС, инспектор надзорной деятельности г. Апатиты Е. Крымовская, которая получила спецприз и титул "Мисс очарование".
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