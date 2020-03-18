В Вологде газифицируют частный сектор
Строительство в Осаново и Прилуках инженерных сетей даст возможность газифицировать частный сектор. Разработка проектной документации уже в завершающей стадии. На 6 км должен появиться газопровод, который пройдет по улично-дорожной сети, что позволит провести газ в 230 домов.
4 км газопровода пройдут ул. Колхозная, Монастырская и Никольский переулок. Газовые линии затронут частично Железнодорожную и Никульскую улицы. 2 км газопровода пройдут по Осаново.
Готовые документы и смета вскоре будут переданы областному Управлению госэкспертизы, после чего ведомство должно дать свое заключение, а горадминистрация подать заявку в департамент ТЭК на выделение средств для строительства газовой ветки.
Мэр Вологды С. Воропанов ранее дал поручение департаменту горхозяйства завершить проектирование газопровода в этом году.
Напомним, что в городе много частных жилых домов, в которых до сих пор нет централизованной газоподачи. Проблема постепенно решается, но медленными темпами, что недопустимо для города, находящегося в климатических условиях севера.
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