В Череповце обсудили стоимость тишины

Вологодская область >> Общество >> 18.03.2020

Заседание комиссии по вопросам соблюдения тишины в положенное время провела Т. Борзихина, зампредседателя админкомиссии Череповца.

Жалоб на несоблюдение тишины в положенное время было много. Чаще в таких случаях комиссия назначала минимальные штрафные санкции - 500 руб., но эта сумма слишком мала, чтобы оказывать какое-то воздействие на нарушителей.

Сегодня ответственность за нарушение покоя граждан ночью установлена законом об админправонарушениях в Вологодской области. Действует только предупреждение и штрафы 500  -2 тыс. руб. для граждан, 2 тыс. - 5 тыс. руб. - для должностных лиц и 5 тыс. - 10 тыс. руб. - для юрлиц. Нарушениями считаются крики, громкая музыка, топот, работающий громко телевизор.

Пострадавшие вызывают полицию, но это только портит отношения с правонарушителями, а позже ситуация повторяется.  Теперь штрафы будут не такие мизерные. Депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение тишины с 23.00 до 7.00. Физлиц можно будет штрафовать на 5 тыс. - 50 тыс. руб., юрлиц  - на 50 тыс. - 150 тыс. руб. Законопроект внесут в Госдуму на весенней сессии.





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