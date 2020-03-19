В приезжей выставке "Страна обезьян и пушистиков" нарушаются права животных
Сыктывкарцы жалуются на выставку "Страна обезьян и пушистиков", где животные находятся в ненадлежащих условиях.
Напомним, что в ТЦ "Мир" открыт приезжий зоопарк. Там змеи содержатся в лотках с водой, а еноты в коробке не более 50 см. Лемура вообще выпускают к посетителям, он напуган и не знает, куда ему спрятаться. Он часто садится мордой к стене и замирает в такой позе. Люди требуют прекратить это издевательство над животными.
Горадминистрация Сыктывкара сообщила, что информацию уже довели до сведения управления федеральной службы по фитосанитарному и ветнадзору Коми, Минприроды и охраны окружающей среды, УФС по защите прав потребителей. В эти ведомства направили запросы об организации проверки.
В ходе проверки установлено, что в помещении зоопарка нарушены правила карантина животных, нет журнала наблюдений, где фиксируется их состояние учет поения, кормления, время тренингов. Также нет журнала уборки помещений, вольеров, а для кормления используется курятина и комбикорм без сертификатов и ветеринарных сопроводительных документов. В выставочном помещении нет изолятора для больных животных, проведения карантинирования и лечения.
За все нарушения в отношении предпринимателя, которому принадлежит зоопарк, составят админпротокол, а материалы дела отправят в Сыктывкарский горсуд.
Рекомендуем по теме:
Государственный Совет Коми подкорректировал региональное законодательство, чтобы службы по отлову животных могли работать по новым стандартам
В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"
В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"
В Коми обяжут носить маски
Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу
В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
В Вологде выбрали учителя года
В Мурманск привезли главную икону материально-технического обеспечения ВС РФ Св. Преподобного Иосифа Волоцкого