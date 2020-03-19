В приезжей выставке "Страна обезьян и пушистиков" нарушаются права животных

Сыктывкарцы жалуются на выставку "Страна обезьян и пушистиков", где животные находятся в ненадлежащих условиях.



Напомним, что в ТЦ "Мир" открыт приезжий зоопарк. Там змеи содержатся в лотках с водой, а еноты в коробке не более 50 см. Лемура вообще выпускают к посетителям, он напуган и не знает, куда ему спрятаться. Он часто садится мордой к стене и замирает в такой позе. Люди требуют прекратить это издевательство над животными.



Горадминистрация Сыктывкара сообщила, что информацию уже довели до сведения управления федеральной службы по фитосанитарному и ветнадзору Коми, Минприроды и охраны окружающей среды, УФС по защите прав потребителей. В эти ведомства направили запросы об организации проверки.



В ходе проверки установлено, что в помещении зоопарка нарушены правила карантина животных, нет журнала наблюдений, где фиксируется их состояние учет поения, кормления, время тренингов. Также нет журнала уборки помещений, вольеров, а для кормления используется курятина и комбикорм без сертификатов и ветеринарных сопроводительных документов. В выставочном помещении нет изолятора для больных животных, проведения карантинирования и лечения.



За все нарушения в отношении предпринимателя, которому принадлежит зоопарк, составят админпротокол, а материалы дела отправят в Сыктывкарский горсуд.