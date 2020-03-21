Для безопасности во время паводка Архангельская область направит 32 млн руб.

Ледоход на реке Северная Двина в окрестностях Котласа начнется раньше обычного на две недели. Таковы прогнозы синоптиков. Движение льда 3-7 апреля может подтопить 12 населенных пунктов в Архангельске и Котласе, с. Дябрино, Емецк, Холмогоры, Лампожня, д. Кеврола, Верхняя Паленьга, Лая, Кузомень, Бычье, п. Белогорском. Но для недопущения подтоплений принимаются меры.



Замруководителя агентства противопожарной госслужбы региона А. Буланов рассказал, что толщина льда на водоемах Северодвинского бассейна в настоящий момент меньше традиционных показателей на 30 см, что дает основание предполагать о раннем паводке в этом году.



В этом году на противопаводковые меры регион направит 32 млн 800 тыс. руб. 18 млн 800 тыс. руб. выделил федеральный бюджет. На случай ЧС в региональной казне создан резерв в 275 млн руб.



Напомним, что регион стал готовиться к паводку в феврале. Месяц назад был создан запас топлива и продуктов для труднодоступных районов Архангельской области на случай подтопления дорог и невозможности наземного сообщения.