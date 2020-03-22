Всемирный день счастья отметили в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 22.03.2020

Во всем мире бушует пандемия коронавируса, которая не очень беспокоит мурманские власти. В городе продолжают открывать выставки, работают торгово-развлекательные центры, а вчера даже отмечался праздник – День счастья.

Мурманск впервые участвовал в праздновании. Центр поддержки предпринимательства собрал самых счастливых людей города и представителей съемочной группы "Арктик-ТВ".

Счастливые люди рассказали, что такое счастье. Например, некоторые из них открыли студию йоги и помогают ощутить счастье другим. А. Марышев, глава Центра поддержки предпринимательства региона признался, что для него счастье - благополучие семьи, удовольствие от работы, на которую не ходишь, как на каторгу.

Гости праздника побывали в творческой мастерской, услышали концерт, увидели фильм У. Диснея "Счастье – это".

Организаторы праздника уверены, что подобные мероприятия помогают взглянуть на жизнь под новым углом, увидеть то, что в ежедневной суматохе не замечаешь, что действительно очень важно. Они забыли только об одном - в разгар пандемии массовые мероприятия проводить нельзя!





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