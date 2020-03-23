На строительство воскресной школы в Зашекснинском районе нужны волонтеры

К строительству миссионерского храма у церкви преподобного Сергия Радонежского начали строить. Это будет здание из клееного бруса, материал уже завезен на стройплощадку. Проблема в том, что не хватает помощников, поэтому священнослужители просят помощи у всех, кто захочет помочь в строительстве воскресной школы. Работы проводятся ежедневно с 9:00 до 19:00.



В настоящий момент идут подготовительные работы, которые выполняют специалисты из Кич-Городка. Но есть работа, не требующая профессионального опыта и знаний, например, что-то перенести. Т. е. нужны люди на подхвате, поэтому возраст и пол волонтеров не имеет значения. Рады будут любой помощи.



По плану закончить строительство должны за месяц. В здании будет миссионерский детский храм и школа на 70 человек. Об открытии воскресной школы пока говорить рано, но иерей Р. Зайцев надеется, что она откроется в этом году.



Напомним, что храм Сергия Радонежского построен из клееного бруса и освящен в октябре 2018 г. Новое здание также решили построить из этого материала.