В Нарьян-Маре состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции. Были подведены итоги нормотворческой работы, исполнения планов ведомств в сфере противодействия коррупции. Также обсудили контроль расходов лиц, замещающих государственные посты и должности госслужбы, их доходы.



В прошлом году антикоррупционное законодательство НАО изменилось. На законодательном уровне впервые определили организационные основы противодействия коррупции, установили компетенцию органов местного самоуправления и госвалсти Ненецкого округа. Обеспечена возможность осуществления антикоррупционной экспертизы правовых актов на региональном уровне. Об это рассказал Д. Ваваилов, начальник отдела противодействия коррупции администрации НАО.



Аппарат администрации округа совместно с депутатами готовится к выполнению новых требований закона федерации – разрабатывает нормативно-правовую базу.



В 2016 г. сотрудники сектора противодействия коррупции провели 9 проверок, в ходе которых выявили ряд нарушений. 6 государственных служащих привлечены к юридической ответственности. Им предъявлены замечания и приняты решения о недолжностном соответствии.



Повышенное внимание комиссия уделила необходимости повышения эффективности во взаимодействии правоохранительных органов НАО и аппаратом администрации, так как именно он является органом, занимающимся профилактикой коррупции в регионе. Совместная комплексная работа ориентирована на профилактику коррупционных правонарушений. Она поможет выявить госслужащих, приобретающих имущество на неподтвержденные и недекларированные доходы.



Также рекомендации комиссии будут направлены в органы госвласти НАО и местного самоуправления в рамках подготовки к декларированию в текущем году. Напомним, что до конца апреля обязаны предоставить информацию о расходах и доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, муниципальные и государственные служащие, руководители подведомственных учреждений, лица, замещающиеся муниципальными и государственными должностями.













