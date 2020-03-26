Подготовка к навигации началась в Ненецком порту

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.03.2020

Ненецкая нефтяная компания сообщила о старте подготовки Нарьян-Марского морского порта к навигации. На предприятии проходят работы по замене комплектующих кранового оборудования, ремонта техники.

В этом сезоне будет использоваться новый фронтальный погрузчик, который куплен в лизинг в 2019 г. Сейчас техника находится в Архангельске на складе. Погрузчик привезут в Нарьян-Мар, когда будет открыта навигация. Также ожидается доставка стотонных автомобильных весов, которые привезут из Санкт-Петербурга по морю.

Морская навигация в НАО должна открыться в начале июня. В Нарьян-Мар завезут 100 тыс. тонн щебня для строительства трассы Нарьян-Мар – Усинск.

В прошлую навигацию грузооборот морпорта составил 120 тыс. тонн, что на 44% больше, по сравнению с 2018 г.

Справка. Нарьян-Марский МТП – дочернее предприятие Ненецкой нефтяной компании. Порт построен в 1931 г. Он единственный перегрузочный комплекс в округе,  обеспечивающий жизнедеятельность и экономику региона, который может перегружать грузы 10-40 тонн. Максимальный грузооборот порта зафиксирован в 1983 г. – 453,8 тыс. тонн.





Рекомендуем по теме:

Оборот рыбы в порту Мурманска снизился в 2 раза

В арктическом порту НАО закрылась навигация

Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода

В Ненецком округе подвели итоги навигации

Морская навигация завершилась в НАО

Грузооборот морского порта Нарьян-Мар сократился на 25%


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Коми обяжут носить маски

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

В Вологде выбрали учителя года

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета