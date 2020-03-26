Подготовка к навигации началась в Ненецком порту

Ненецкая нефтяная компания сообщила о старте подготовки Нарьян-Марского морского порта к навигации. На предприятии проходят работы по замене комплектующих кранового оборудования, ремонта техники.



В этом сезоне будет использоваться новый фронтальный погрузчик, который куплен в лизинг в 2019 г. Сейчас техника находится в Архангельске на складе. Погрузчик привезут в Нарьян-Мар, когда будет открыта навигация. Также ожидается доставка стотонных автомобильных весов, которые привезут из Санкт-Петербурга по морю.



Морская навигация в НАО должна открыться в начале июня. В Нарьян-Мар завезут 100 тыс. тонн щебня для строительства трассы Нарьян-Мар – Усинск.



В прошлую навигацию грузооборот морпорта составил 120 тыс. тонн, что на 44% больше, по сравнению с 2018 г.



Справка. Нарьян-Марский МТП – дочернее предприятие Ненецкой нефтяной компании. Порт построен в 1931 г. Он единственный перегрузочный комплекс в округе, обеспечивающий жизнедеятельность и экономику региона, который может перегружать грузы 10-40 тонн. Максимальный грузооборот порта зафиксирован в 1983 г. – 453,8 тыс. тонн.