Жители Больничного городка возмущены ритуальным салоном под окнами жилых домов

Год назад в горадминистрацию Мурманска обратились жители Больничного городка, которые жаловались на зал прощания под их окнами. Они не хотели видеть траурные церемонии и гробы из окон квартир и с детской площадки поблизости. В горсовете обещали, что зал работать не будет, но сейчас в построенном здании открыли часовню при ритуальном салоне.



Глава города А. Сысоев за последнее время получил несколько жалоб по поводу открытия зала прощаний на ул. Радищева, 20. Частному предпринимателю в прошлом году было запрещено открывать прощальный зал, но спустя год история так и не закончилась. Предприниматель снова нарушил права мурманчан. Власти уже занимаются проблемой и будут добиваться через суд прекращения работы прощального зала. Уже подключены юристы горадминистрации и депутаты. Также над решением вопроса работают профильные ведомства.



Но горожане считают, что процесс, как и в прошлом году, затянется надолго, поскольку законные способы заставить бизнесмена прикрыть свою лавочку слишком медлительные. Если объект работает незаконно, его нужно просто закрыть, а потом решать все остальные проблемы.



