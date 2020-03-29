Жители Больничного городка возмущены ритуальным салоном под окнами жилых домов

Мурманская область >> Общество >> 29.03.2020

Год назад в горадминистрацию Мурманска обратились  жители Больничного городка, которые жаловались на зал прощания под их окнами. Они не хотели видеть траурные церемонии и гробы из окон квартир и с детской площадки поблизости. В горсовете обещали, что зал работать не будет, но сейчас в построенном здании открыли часовню при ритуальном салоне.

Глава города А. Сысоев за последнее время получил несколько жалоб по поводу открытия зала прощаний на ул. Радищева, 20. Частному предпринимателю в прошлом году было запрещено открывать прощальный зал, но спустя год история так и не закончилась. Предприниматель снова нарушил права мурманчан. Власти уже занимаются проблемой и будут добиваться через суд прекращения работы прощального зала. Уже подключены юристы горадминистрации и депутаты. Также над решением вопроса работают профильные ведомства.

Но горожане считают, что процесс, как и в прошлом году, затянется надолго, поскольку законные способы заставить бизнесмена прикрыть свою лавочку слишком медлительные. Если объект работает незаконно, его нужно просто закрыть, а потом решать все остальные проблемы.





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