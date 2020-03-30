В Петрозаводске ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Победы на дому

Юбилейные медали, полагающиеся ветеранам ВОв к 75-летию Победы, в этом году пришлось раздавать без торжественных церемоний. Их разносили по домам десять представителей социальных служб. Юбилейные награды были вручены ветеранам ВОв, вдовам участников войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей. Всем ветеранам вручили медаль с надписью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Эта награда была учреждена в прошлом году президентом России В. Путиным, который распорядился изготовить ее для всех государств СНГ.



Глава МИД С. Лавров вручал медали в Мюнхене в Генеральном консульстве РФ.



В соцслужбе сообщили, что все награды в Петрозаводске нашли адресатов. Ветеранам пожелали здоровья, удачи, любви близких. Многие из них рассказывали о временах 75-летней давности. Например, Нина Громова во время войны была 11-летней девочкой, чью семью эвакуировали в Сибирь. Уже после войны она вернулась в родной Петрозаводск, а до этого занималась валкой леса и другой тяжелой работой для нужд фронта.