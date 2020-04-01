Въезд в Оленегорск показал пренебрежительное отношение горожан к самоизоляции

Глава Оленегорска О. Самарский призывает северян думать о том, что движение в город и из города может способствовать распространению коронавируса. Пока в городе нет случаев заражения, но недобросовестные оленегорцы делают все, чтобы вирус пришел в Оленегорск, а под угрозой оказались жизни пенсионеров и детей.



Выезд за пределы города можно оправдать только необходимостью выхода на работу, вескими семейными причинами, другими обстоятельствами, не терпящими отлагательств. Если нет угрозы здоровью или жизни близких, нужно оставаться дома.



Глава города возмущен несознательностью горожан, которые фактически устроили пробку из автомобилей на выезде из города. Люди решили провести выходные на рыбалке или съездить к роднику, причем многие из них не имели при себе даже масок. Такое поведение в очередной раз показало, что на россиян действует только метод кнута и угроз. Они совершенно несознательные, а остановить их от совершения глупостей может только угроза большого штрафа и другие карательные меры.